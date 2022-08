Spendere meno di 5 euro al mese è possibile con PosteMobile, la nuova campagna promozionale batte a mani basse gli altri operatori telefonici, proponendo al pubblico italiano la possibilità di spendere poco o niente, godendo ugualmente di minuti, SMS e giga.

L’operatore di Poste Italiane, lo ricordiamo, è a tutti gli effetti un operatore virtuale, ciò sta a significare che non possiede fisicamente una rete, per questo motivo si appoggia al circuito di Vodafone, in tutto e per tutto, solo con qualche piccola limitazione in seno alla velocità massima di upload e download.

PosteMobile: in cosa consiste l’offerta

L’offerta di cui vi volevamo parlare prende il nome di Super Power 20, disponibile fino al 30 agosto 2022, comprende al proprio interno minuti e SMS illimitati verso tutti, con l’aggiunta di 20GB di traffico internet al mese, solo in 4G.

Il prezzo di vendita è di 4,99 euro per ogni mensilità, all’atto dell’acquisto della nuova SIM, sarà necessario pagare 20 euro, suddivisi in 10 euro necessari per l’attivazione e 10 euro di credito residuo. La disponibilità della campagna promozionale è estrema, infatti gli utenti vi possono accedere con portabilità da qualsiasi operatore (sia virtuale che non), oppure anche su un nuovo numero (quindi senza portabilità), in entrambi i casi direttamente dal sito web dell’operatore in questione.

Di base l’offerta include 10 giga al mese, ma entro 24 ore dalla data di attivazione verrà inviato un SMS con il quale si comunica l’attivazione di un plus di altri 10 giga di traffico, per il totale appunto di 20GB di internet al mese in 4G.