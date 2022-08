Una nuova offerta shock è stata attivata in questi giorni da Fastweb Mobile, l’operatore virtuale propone infatti al pubblico italiano la possibilità di avere 150GB di traffico a meno di 8 euro al mese. Vediamo come attivarla.

Nel caso in cui non conosciate Fastweb Mobile, ricordiamo trattarsi di un cosiddetto operatore virtuale, ovvero un’azienda che non possiede una rete internet, e per questo si deve appoggiare alle antenne di WindTre, offrendo la medesima copertura, ma ad una velocità nettamente inferiore.

Fastweb Mobile: ecco l’offerta Maxi

Con Fastweb Mobile gli utenti hanno l’opportunità di sfruttare l’offerta Maxi, ovvero la promozione che prevede la possibilità di accedere a 100 SMS verso tutti, minuti illimitati da utilizzare per chiamare chiunque si desideri, nonché comunque 150 giga di traffico internet in 4G.

Il prezzo fisso è decisamente più basso del normale, se pensate che basteranno 7,95 euro per il suo acquisto definitivo, con addebito diretto sul credito residuo. La cifra indicata è da considerarsi valida solamente per gli utenti che l’attiveranno in convergenza, ovvero avranno attiva un’offerta sia in fisso che mobile.

In caso contrario, il costo sarà di 9,95 euro al mese, con la variazione legata alla velocità di navigazione, non più corrispondente al 4G, ma più precisamente al 5G, mantenendo invece inalterato il bundle a cui gli stessi utenti potranno effettivamente accedere per risparmiare al massimo. L’attivazione è possibile sia online che nei vari punti vendita in Italia, senza differenze nei costi.