Il cambiamento climatico e l’eccessiva volontà dell’uomo di spremere al massimo ogni risorsa del pianeta Terra, ci sta giustamente spingendo verso nuovi modi di generare energia pulita, senza intaccare ulteriormente l’ecosistema. In rete se ne sono sentite davvero di tutti i colori, ma quale è la soluzione più realistica?

Il mezzo ideale per raggiungere l’obiettivo prefissato non poteva che essere il Sole, la fonte di energia per eccellenza su cui da milioni di anni facciamo affidamento, e grazie al quale gli scienziati sembrano essere giunti ad una possibile soluzione. L’idea è di emulare il processo nucleare, con lo scopo appunto di ottenere in cambio energia illimitata.

Scoprite con noi i nuovi codici sconto Amazon, e ricevete anche le migliori offerte, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Energia Illimitata: ecco come funziona il meccanismo

La produzione avverrà per mezzo di reattori, che andranno a fondere gli atomi di idrogeno con l’elio, il quale a sua volta verrà rilasciato direttamente sotto forma di calore. Gli studi sono stati svolti presso strutture internazionali, con un esperimento molto importante negli ultimi mesi di Dicembre 2021, presso il JET, nel Regno Unito, nel corso del quale è stato sperimentato il Tokamak.

Questi non è altro che un congegno in grado di generare i plasmi, una sorta di gas riscaldati, all’interno dei quali si generano reazioni di fusione. Grazie ai plasmi vengono inoltre generati campi magnetici, che vanno a caricare le particelle, permettendo agli stessi di raggiungere temperature estremamente elevate (si parla di 150 milioni di gradi Celsius), generando energia.