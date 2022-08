Android offre ai suoi utenti il meglio: ecco 29 titoli a pagamento gratis

I nuovi titoli che Android mette a disposizione diventano quindi gratuiti tra applicazioni e giochi. Li trovate tutti nell’elenco qui in basso da dove potrete effettuare il download semplicemente cliccando sui link.

La promozione durerà per pochi giorni per cui vi consigliamo di affrettarvi per non restare fuori.

Android regala gratis applicazioni e giochi di questa lista in basso: è tutto disponibile sul Play Store

Come un fulmine a ciel sereno, ecco la nuova lista di titoli a pagamento che gli utenti Android potranno ottenere sul proprio smartphone gratuitamente. Il download è possibile semplicemente cliccando sui link numerati che trovate qui sotto, i quali vi porteranno proprio dal Play Store di Google.