Il mese di agosto sarà ricco di novità interessanti nel settore mobile. Diverse aziende tech presenteranno ufficialmente i nuovi smartphone pieghevoli. Tra questi, ci sarà indiscutibilmente Samsung con i suoi nuovi Fold e Flip e ci sarà anche Motorola con il suo nuovo Razr. Tuttavia, tra le aziende ci sarà anche Xiaomi con il suo nuovo Xiaomi Mix Fold 2.

Xiaomi Mix Fold 2 sta per arrivare: ecco quello che sappiamo

Anche la nota azienda cinese Xiaomi si appresta a svelare in veste ufficiale il suo nuono smartphone pieghevole, ovvero il nuovo Xiaomi Mix Fold 2. In queste ore sono stati pubblicati in rete alcuni teaser che ci hanno rivelato che la presentazione ufficiale si terrà a brevissimo, ovvero il prossimo 11 agosto 2022.

Questo smartphone andrà a scontrarsi direttamente con i vari foldable di casa Samsung, come i nuovi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Samsung Galaxy Z Flip 4. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, il nuovo pieghevole a marchio Xiaomi potrà contare su due display.

Nello specifico, il display esterno sarà un pannello Samsung E5 SuperAMOLED con una risoluzione FullHD+ con 2520 x 1080 pixel e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz ed un form factor di 21:9. Il display interno, invece, sarà sempre un SuperAMOLED con refresh rate da 120Hz ma sarà un pannello Samsung Eco e, secondo i rumors, avrà un consumo inferiore rispetto al display esterno del 25%.

A bordo dello smartphone ci sarà ovviamente il processore top di gamma Snapdragon 8+ Gen 1, mentre la batteria supporterà la ricarica rapida da 67W. Il comparto fotografico, infine, includerà un sensore primario Sony IMX766 da 50 MP e un sensore grandangolare da 12 MP e un terzo sensore con uno zoom 2x.