WhatsApp: spiare è diventato facilissimo, così potete controllare il vostro partner

Non è più un mistero che WhatsApp sia un’applicazione in continuo aggiornamento e con tanti accorgimenti da fare soprattutto per la sicurezza degli utenti. Gli anni hanno dimostrato che le persone che si servono di quella che ad oggi è l’app più famosa al mondo per quanto riguarda la messaggistica istantanea, vogliono essere protette.

In molti ricorderanno certamente i primi tempi, quando si vociferava di app pronte a spiare WhatsApp e le conversazioni dei diretti interessati. Ebbene, tale pratica era possibile con applicazioni di terze parti scaricabili direttamente dal web, ma ora è tutto diverso. Quegli applicativi non funzionano più e non rendono più possibile alcuna pratica di spionaggio. Per questo motivo bisogna stare tranquilli visto che le conversazioni di WhatsApp sono praticamente inviolabili. Qualcuno però avrebbe trovato una nuova app che potrebbe, anche se in maniera molto marginale, scoprire alcune informazioni in diretta per quanto riguarda i movimenti su WhatsApp di chiunque voi vogliate.

WhatsApp: ecco l’applicazione che permette di spiare i movimenti del vostro partner o di chiunque altro

L’esperienza di alcune persone utilizzando la nuova applicazione di terze parti di cui si parlava poche righe più in alto ha prodotto effetti positivi. Stando a quanto testimoniato, Whats Tracker, questo il nome dell’applicativo, permetterebbe di scoprire in diretta l’orario preciso di entrata in WhatsApp, così come l’orario preciso di uscita.

Il tutto con una notifica istantanea che arriverà sullo smartphone dello spione di turno. L’applicazione è gratuita al 100% e fornisce a tutti la possibilità di avere a fine giornata anche un report completo.