È ormai da diverso tempo che WhatsApp offre possibilità ai propri utenti di eliminare i messaggi inviati anche nella chat del destinatario, a patto però che vengano eliminati entro un’ora dal loro invio. Nel corso delle ultime ore è stata però annunciata un’importante novità. Sembra che sarà infatti possibile eliminare i messaggi inviati anche dopo due giorni.

WhatsApp: sarà possibile eliminare i messaggi inviati anche dopo due giorni

Nel corso delle scorse ore l’azienda WhatsApp ha annunciato l’arrivo di una importante novità tramite la pubblicazione di un post ufficiale sulle proprie pagine social. Come già accennato, sarà finalmente possibile eliminare i messaggi inviati dopo un periodo di tempo più vasto, ovvero dopo due giorni.

Il noto sito web WABETAINFO, però, ha rivelato che in realtà il tempo a disposizione per eliminare i messaggi è più esteso. Si parla infatti di circa 12 ore in più rispetto a quanto annunciato ufficialmente, quindi due giorni e mezzo in totale.

Si tratta quindi di un cambiamento piuttosto importante per l’app di messaggistica istantanea di Zuckerberg, soprattutto se si pensa che fino ad ora era possibile eliminare i messaggi inviati entro soltanto un’ora dal loro invio. Tuttavia, bisogna precisare che sarà necessario che la versione installata sullo smartphone sia l’ultima disponibile sia il mittente sia il destinatario del messaggio eliminato. Per poter usufruire di questa funzionalità, sarà necessario selezionare ed aprire la chat di interesse, premere a lungo sul messaggio che si vuole eliminare e, dopo di che, basterà selezionare la voce Elimina ed Elimina per tutti, proprio come si faceva fino ad adesso.