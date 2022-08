Cambiano ancora le funzioni previste da WhatsApp. In questa stagione estiva, la piattaforma di messaggistica istantanea si prepara a lanciare un nuovo pacchetto di novità per garantire sempre il massimo successo del servizio agli occhi degli utenti. Gli sviluppatori della chat, in particolare modo, hanno pensato a tre novità da lanciare già nei prossimi giorni.

WhatsApp, le tre novità in arrivo su iPhone e Android

La prima novità riguarda i tempi per la cancellazione dei messaggi. Tutti gli utenti, sempre nel nome della massima trasparenza, avranno sino a due giorni di tempo per eliminare un messaggio già inviato su una chat singola o su un gruppo, senza che questo sia stato visualizzato da un eventuale destinatario.

In seconda battuta, gli utenti di WhatsApp avranno presto anche la possibilità di uscire da un gruppo in maniera del tutto anonima e riservata. La chat, infatti, in base alle Impostazioni scelto dall’utente andrà ad eliminare la notifica di avvenuto abbandono di una chat di gruppo. Questo upgrade, in particolare, segue la richiesta del pubblico: gli stessi utenti di WhatsApp da tempo chiedevano agli sviluppatori una soluzione contro il proliferare di gruppi e di chat con un vasto numero di iscritti.

Sempre in nome di un’esperienza sempre più personalizzata e di una privacy sempre più forte, a breve gli utenti di WhatsApp potranno scegliere gli utenti a cui mostrare l’ultimo accesso e gli utenti a cui nascondere tale informazione. Non sarà quindi più necessario eliminare la funzione di ultimo accesso in maniera generalizzata.