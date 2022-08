La nota piattaforma di messaggistica WhatsApp si appresta a offrire un altro e importantissimo cambiamento nelle proprie features, questa a volta a modificarsi non è ne lo stile ne alcune norme di sicurezza, bensì parliamo di una possibilità effettivamente rimasta immutata per troppo tempo, parliamo della possibilità di eliminare i messaggi inviati per tutti, opzione che per molto tempo era applicabile solo per pochissime ore.

A partire già da ora WhatsApp offre la possibilità di cancellare i messaggi dopo ben 2 giorni dal loro invio, opzione che dunque porta ad una migliore gestione delle proprie chat sia che siano private che di gruppo, (si pensi ad un messaggio scritto e spedito dal proprio figlio di 2 anni a un numero in rubrica una volta impossessatosi dello smartphone… o anche solo ad un messaggio inviato per errore o con troppa fretta).

L’annuncio e la precisazione

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send. — WhatsApp (@WhatsApp) August 8, 2022

Ad annunciare questa nuova opzione ci ha pensato direttamente l’azienda stessa che con un post si Twitter ha fatto sapere che i messaggi ora sono eliminabili in un range ampio due giorni di tempo ma non finisce qui, infatti i ragazzi di WABetaInfo ha aggiunto un dettaglio, analizzando il source code di WhatsApp hanno scoperto che il range di tempo è maggiore di 12 ore in realtà, dunque parliamo di 2 giorni e mezzo dopo l’invio.

Per far si che l’eliminazione estesa sia presente e funzionante devono però essere rispettate due condizioni: