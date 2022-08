Spotify ha introdotto martedì un nuovo design per la schermata iniziale della sua app mobile. La nuova schermata iniziale, secondo l’azienda, intende aiutare i clienti a trovare nuovo materiale che potrebbe piacere, oltre a introdurre varie sezioni per musica e podcast.

Secondo un post sul blog dell’azienda, l’imminente aggiornamento renderebbe più facile per i clienti scoprire nuovi consigli sui contenuti o ‘rivisitare i preferiti recenti’. La schermata iniziale ridisegnata dell’app mobile di Spotify è divisa in due sezioni: Musica e Podcast e spettacoli.

Spotify, l’update è disponibile per Android

Il feed Musica, come suggerisce il nome, consente un rapido accesso a suggerimenti per brani, album e playlist in base ai gusti musicali degli utenti. I consigli aggiornati, secondo Spotify, renderanno ‘scoprire nuovi preferiti più facile che mai’. L’aggiornamento include anche nuovi pulsanti che consentono agli utenti di mettere Mi piace, condividere e riprodurre musica facilmente.

Il feed Podcast e programmi metterà in risalto i nuovi episodi di programmi a cui l’utente si iscrive. Ovviamente, in base a ciò che gli ascoltatori hanno ascoltato, questo feed proporrà anche nuovi podcast. Gli ascoltatori potranno leggere le descrizioni degli episodi, aggiungere podcast alla loro libreria e iniziare ad ascoltare i podcast senza lasciare quella pagina.

La creazione di questi feed da parte di Spotify consentirà agli ascoltatori di navigare facilmente attraverso il tipo di informazioni che stanno cercando in quel momento. L’interfaccia utente riprogettata personalizzerà l’esperienza consentendo ai consumatori di approfondire i loro consigli.

Spotify ha aggiornato la sua interfaccia utente dell’app per includere pulsanti di riproduzione e riproduzione casuale distinti per i clienti Premium. In precedenza, il pulsante di riproduzione di Spotify riproduceva automaticamente un album o una playlist in ordine casuale, poiché gli utenti gratuiti potevano ascoltare solo album e playlist in ordine casuale.

La nuova schermata iniziale di Spotify è ora disponibile per gli utenti Android. L’aggiornamento sarà disponibile per i dispositivi iOS nelle prossime settimane. L’app Spotify è disponibile gratuitamente su App Store. Ci vuole iOS 13 o successivo su un iPhone o iPad. Esistono anche versioni per Apple Watch e Apple TV.