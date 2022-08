Netflix ha iniziato a immergersi nella scena dei giochi mobili a novembre, lanciando cinque titoli originali. Da allora, ha aggiunto 21 nuovi giochi all’elenco, con l’intenzione di aumentare la sua libreria a circa 50 entro la fine dell’anno. Ad oggi, i giochi sono stati scaricati circa 23 milioni di volte e hanno circa 1,7 milioni di giocatori attivi al giorno, pari allo 0,77% dei 221 milioni di abbonati di Netflix.

I giochi sono disponibili solo su smartphone e tablet in questo momento. Non li troverai sulle tue console di gioco, computer o smart TV.

Ecco un elenco completo di titoli in che puoi scaricare subito. Netflix avverte che non tutti i giochi sono disponibili su tutte le piattaforme.

Ecco i titoli

Arcanium: Rise of Akhan

Asphalt Xtreme

Before Your Eyes

Bowling Ballers

Card Blast

Dominoes Café

Dungeon Dwarves

Dragon Up

Exploding Kittens

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Into the Breach

Into the Dead 2: Unleashed

Knittens

Krispee Street

Mahjong Solitaire

Moonlighter

Poinpy

Relic Hunters: Rebels

Shatter Remastered

Shooting Hoops

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Teeter (Up)

This is a True Story

Townsmen – A Kingdom Rebuilt

Wonderputt Forever

Ci sono alcuni titoli indipendenti eccellenti e apprezzati in questo elenco, tra cui Into the Breach, Moonlighter e This is a True Story. Netflix ha alcune IP native nell’elenco, in particolare Stranger Things: 1984 e Stranger Things 3: The Game.

Non tutti i giochi sono vincitori. Dungeon Dwarves, ad esempio, ha 2,1 stelle sull’App Store iOS con 71 valutazioni al momento. Tuttavia, hai la possibilità di vedere la pagina dello store di ogni gioco prima di scaricarlo, quindi avrai la possibilità di esaminare le recensioni e vedere se il titolo vale il tuo tempo. E poiché sono tutti gratuiti, a condizione che tu abbia un account Netflix attivo, non c’è nulla di male nel provarli.