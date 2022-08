Blizzard, un’azienda specializzata in videogiochi, ha rivelato la notizia in un post sul blog che è stato scritto martedì. Il 30 agosto, la società smetterà di vendere tutti i loot di Overwatch attualmente disponibili. L’anniversario Remix Vol. 3, che era stato appena aggiunto al gioco poco tempo fa, giungerà al termine in questo particolare giorno.

Dopo il 30 di questo mese, i giocatori potranno ancora acquisire loot box gratuiti, come affermato nel comunicato inviato da Blizzard. Inoltre, se un giocatore ha dei bottini nel proprio inventario prima del lancio di Overwatch 2 il 4 ottobre, il gioco sbloccherà immediatamente quei forzieri. Solo per un breve periodo potrai usufruire di questa funzione. Ciò garantirà che i giocatori non perderanno skin prima del trasferimento al nuovo gioco, che dovrebbe aver luogo nello stesso momento in cui Overwatch sarà sostituito.

Overwatch si prepara all’aggiornamento

Blizzard ha fatto notizia a giugno quando ha dichiarato che i bottini sarebbero stati rimossi da Overwatch 2 e sostituiti con un pass di battaglia stagionale e un negozio in-game ‘costantemente aggiornato’. Questa modifica è stata apportata in risposta al feedback dei giocatori sulla natura casuale delle loot box.

Questa modifica è stata implementata in risposta ai commenti dei giocatori che ritenevano che le loot box contenessero una quantità inaccettabile di oggetti casuali. Questa decisione è stata presa quando lo studio di sviluppo ha annunciato che non avrebbe rilasciato Diablo Immortal in Belgio e nei Paesi Bassi perché le leggi di quei paesi vietano il tipo di commercializzazione che il gioco avrebbe comportato. La ragione di ciò è che il gioco comporterebbe la vendita di beni virtuali, il che è illegale in quei paesi. Il fatto che il gioco contenga l’acquisto e la vendita di merci virtuali è la ragione alla base di ciò.