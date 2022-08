A Oppo e OnePlus è stato vietato di vendere i loro smartphone in Germania e altri paesi dell’UE potrebbero seguire l’esempio. Il motivo del divieto è una controversia sui brevetti con la major finlandese della tecnologia: Nokia.

Nokia, uno dei primi produttori di telefoni cellulari, e come tale ha anche un sacco di brevetti registrati. Ed è qui che sta la radice del problema.

All’inizio di luglio di quest’anno, il tribunale distrettuale di Mannheim, in Germania, si è pronunciato a favore di Nokia e ha riscontrato che Oppo e OnePlus non avevano licenze valide per la tecnologia 5G utilizzata nei loro smartphone. Il tribunale ha ordinato ad entrambe le parti di raggiungere un accordo, in mancanza sarebbe costretta a imporre un divieto di vendita degli smartphone Oppo.

Ancora nessun accordo raggiunto

Purtroppo, non è stato possibile raggiungere un accordo che porti il ​​tribunale di Monaco 1 a imporre un divieto di vendita sugli smartphone Oppo e OnePlus dal 5 agosto. Il microsito tedesco di Oppo oggi non elenca prodotti, ma ha un banner che dice: “Le informazioni sui prodotti non sono attualmente disponibile sul nostro sito web.” Il sito Web afferma inoltre: “Sì, puoi continuare a utilizzare i tuoi prodotti OPPO senza restrizioni, accedere al supporto e, naturalmente, riceverai anche tutti gli aggiornamenti futuri“. Allo stesso modo, anche il sito tedesco di OnePlus non mostra smartphone in vendita.

Secondo la legge tedesca, Oppo, OnePlus e i loro marchi fratelli di BBK Electronics dovranno stipulare un accordo di licenza mondiale con Nokia. Secondo alcuni rumors, si parla di 2,50 euro per smartphone venduto a livello globale da Oppo, OnePlus, Vivo, iQOO, Realme e altri marchi BBK.

Sebbene Oppo e OnePlus abbiano un’impronta molto ridotta in Germania in termini di vendite, i costi di licenza globali influenzerebbero i mercati di Oppo, OnePlus e altri marchi a basso costo. i Le aziende ovviamente non assorbono tali costi, quindi dovranno aumentare il prezzo dei prodotti e questo creerà problemi in questi mercati sensibili al prezzo e altamente competitivi.