Non sempre è tutto rose e fiori per Netflix, in questi giorni ha fatto scalpore una notizia pubblicata da CNBC che dimostra a tutti gli effetti il poco interesse da parte dei consumatori verso una funzione specifica di uno dei servizi più amati dal pubblico.

Al giorno d’oggi, sono 221 milioni gli utenti iscritti a Netflix, e sicuramente pochi di voi sanno che l’azienda ha voluto buttarsi a capofitto anche nel mondo dei videogiochi, proponendo Netflix Games, una serie di applicazioni scaricabili per iOS e Android, senza costi aggiuntivi per i soli iscritti al servizio.

Netflix: i giochi non attirano

Al netto dei problemi inerenti all’attrattiva della piattaforma, la quale ha segnato un calo degli iscritti pari a circa 200mila unità nel corso del primo quadrimestre dell’anno corrente, la sezione relativa al gaming non ha per nulla catturato l’interesse dei consumatori.

Stando a quanto pubblicato dalla CNBC solamente 1,7 milioni di utenti ha giocato ai titoli Netflix, con 23,3 milioni di download; per comprendere al meglio i numeri, basti pensare che rappresentano solamente l’1% dell’intero parco di utenti iscritti al servizio di streaming.

Cifre incredibilmente basse che, al momento almeno, segnano un grandissimo flop di Netlix Games, sebbene comunque il COO Greg Peters abbia annunciato che “proveranno nuove soluzioni e alternative”, nella speranza di risollevare le sorti dell’azienda, sotto attacco da più fronti, data la presenza di un numero sempre maggiore di concorrenti sul mercato.