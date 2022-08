In un mondo in cui il denaro non è mai abbastanza, con la complicità dell’inflazione, e degli stipendi effettivamente troppo bassi, potrebbero sicuramente tornare utili una serie di entrate extra. Queste potrebbero derivare dalle monete rare, ovvero euro in versione speciale, molto ricercati dai collezionisti di tutto il mondo.

Indipendentemente dal modello, è bene ricordare che il valore finale che vi si potrà guadagnare con la vendita, è molto labile, ovvero dipende direttamente dallo stato della moneta, come nel caso delle banconote o dei francobolli. Minore sarà la circolazione, quindi con condizioni eccellenti, maggiore sarà la probabilità di racimolare una cifra più alta.

Se volete avere tutte le offerte Amazon, e scoprire anche i codici sconto gratis, correte subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato.

Monete rare: quale è la più richiesta

Una delle monete più richieste del momento, è stata stampata in Italia, si tratta a tutti gli effetti di un errore di conio, ovvero dell’eventualità in cui su una moneta viene stampata un’immagine che non ci dovrebbe essere. Nel nostro caso troviamo su 1 centesimo l’immagine di Castel del Monte, solitamente presente sull’elemento da 2 centesimi.

Il suo prezzo di vendita attuale, in condizioni perfette, si aggira anche sui 25’000 euro, una cifra elevatissima data l’estrema rarità della moneta in questione. Volendo invece approfondire il mondo del collezionismo, segnaliamo anche la presenza di un altro elemento da 1 centesimo, coniato in Germania, in questo caso su metallo dorato (invece che il classico bronzo). Il suo prezzo di vendita, come potrete immaginare, è altresì elevatissimo.