Il colosso LG ha recentemente annunciato un quartetto di cuffiette true wireless, la gamma 2022 delle LG Tone Free.

I modelli in questione sono le T90, il modello di punta, che sono per diversi aspetti simili alle T60, leggermente inferiori; decisamente differenti sono invece le TF7 e le TF8, appartenenti alla famiglia delle LG Tone Free fit, cioè due modelli dedicati allo sport e alle attività all’aperto. Scopriamo i dettagli.

LG ha finalmente presentato le nuove cuffie

Partiamo dalle LG T90 Tone Free, che grazie alla tecnologia Meridian Headphone Spatial Processing (HSP) garantisce una qualità audio elevata. Le LG T90 Tone Free vantano inoltre il supporto al Dolby Atmos, un virtualizzatore audio progettato da Dolby, ma soprattutto sono dotate del Dolby Head Tracking. Ovviamente non manca il sistema di cancellazione attiva del rumore, certificazione IPX4, funzioni smart e molto altro. LG garantisce un’autonomia di 29 ore.

Le cuffie LG Tone Free T60, non hanno tuttavia la tecnologia Dolby Heat Tracking, l’ottimizzazione ANC in tempo reale, la funzione Plug & Wireless e la ricarica wireless, in primis. Condividono con le sorelle più grandi invece la firma Meridian Audio, i tre microfoni, l’algoritmo Double step ANC, la custodia con tecnologia UVnano, la certificazione IPX4, i valori relativi all’autonomia, la ricarica rapida e altro.

Appartengono invece a una categoria differente le cuffie LG Tone Free fit TF7 e TF8, due modelli che sono pensati per lo sport. Lo dimostrano da una parte il particolare design ergonomico con cui si presentano (SwivelGrip), dall’altra la certificazione IP67 contro acqua e polvere. È presente anche qui il sistema di cancellazione attiva del rumore, seppur non elaborato come nelle T90, la firma Meridian HSP, il sistema Plug & Wireless e le medesime peculiarità igieniche citate. Lato autonomia con il supporto della custodia arrivano a 30 ore.