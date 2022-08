Gli smartphone sono disponibili a prezzi decisamente più bassi del normale da Euronics, la nuovissima campagna promozionale spinge i consumatori a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, anche sull’acquisto dei top di gamma più richiesti.

Il risparmio da Euronics ha raggiunto livelli letteralmente più alti del solito e del previsto, la campagna promozionale spinge i consumatori ad acquistare in ogni singolo negozio in Italia, con accesso garantito solo ed esclusivamente presso specifiche realtà del territorio, nel nostro caso di proprietà del socio Euronics Bruno.

Euronics: le nuove offerte che tutti si aspettavano

I migliori sconti del volantino sono legati più che altro a smartphone in vendita ad un prezzo inferiore ai 400 euro, tra questi annoveriamo comunque soluzioni del calibro di Galaxy A13, Redmi Note 11S, Vivo Y33s, Redmi Note 11, TCL 305i, Realme 8 o anche un economico Redmi Note 11 Pro.

Nel momento in cui l’utente fosse alla ricerca di una soluzione più costosa, allora potrebbe decidere di affidarsi a prodotti del calibro di Galaxy S21 FE, il cui presso è si aggira attorno ai 420 euro, passando anche per Oppo Find X5 Lite, in vendita a 469 euro, per finire con Galaxy S22, disponibile all’acquisto a soli 749 euro, una cifra elevata, ma comunque inferiore rispetto alle aspettative.

Tutte le altre offerte del volantino, lo ricordiamo, sono effettivamente disponibili in ogni negozio in Italia del proprietà del socio indicato, che ricordiamo essere Euronics Bruno (non online sul sito).