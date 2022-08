WhatsApp: nuova truffa per gli utenti, ecco qual è il messaggio da non aprire

Gli ultimi anni hanno mostrato agli utenti WhatsApp quanto l’applicazione colorata di verde risulti importante. Ogni persona che si è vista confinata in casa anche durante gli scorsi lockdown ad esempio, ha potuto intrattenere i propri rapporti personali con amici o parenti grazie all’app di messaggistica che da anni domina senza troppi problemi.

Unitamente a tutto ciò però anche i truffatori sembrano aver trovato terreno fertile per immettere all’interno della chat di WhatsApp svariate truffe. Queste hanno colto di sorpresa soprattutto gli utenti più ingenui che nulla hanno potuto. In molti hanno perso dei soldi mentre altri sono diventare involontariamente portatori di menzogna. La truffa riguarda un (finto) buono ESSELUNGA da 500 €, ma adesso a pensarci è la stessa azienda.

WhatsApp: Esselunga interviene per fermare nuovamente il messaggio che promette un buono da 500 €

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.