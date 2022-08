L’ultimo rapporto del gruppo IMARC intitolato “Mercato del rilevamento delle frodi assicurative: tendenze globali del settore, condivisione, dimensione, crescita, opportunità e previsioni 2021-2026“, rileva che le dimensioni del mercato globale del rilevamento delle frodi assicurative cresceranno del 25,16% durante il 2022 fino al 2027.

Il rilevamento delle frodi assicurative si riferisce a sistemi e servizi utilizzati per analizzare e tenere traccia dei dati per identificare le irregolarità e offrire un monitoraggio in tempo reale per prevenire le frodi relative a denaro o assicurazioni sulla proprietà. Ciò viene fatto attraverso numerose soluzioni basate su software per analizzare i modelli e gli incidenti storici al fine di analizzare incidenti e modelli storici per prevedere eventi futuri.

Il programma rileva le attività sospette eseguite da un perito assicurativo, fornitore, agente o consumatore quando guadagna illeciti durante la vendita, l’acquisto o la sottoscrizione di un’assicurazione. Il rilevamento delle frodi assicurative viene utilizzato anche dalle organizzazioni per la governance, l’autenticazione, l’analisi delle frodi, il rischio e la conformità per salvaguardare i database e identificare vulnerabilità e anomalie.

Colpa del covid?

Uno dei fattori principali che guidano il mercato è il numero crescente di frodi assicurative, inclusi rapimenti, cartelle cliniche false e richieste di risarcimento è il Covid.

Inoltre, la crescente adozione di applicazioni online e servizi di mobile banking sta catalizzando la crescita del mercato. Oltre a questo, il crescente utilizzo di analisi e tecnologie avanzate sta spingendo la crescita del mercato. Oltre a ciò, l’ampia applicazione dell’intelligenza artificiale (AI) e delle soluzioni di rilevamento delle frodi abilitate per l’Internet delle cose (IoT) per l’esecuzione di modelli di auto-apprendimento, regole aziendali automatizzate, screening delle immagini, estrazione di testo, analisi di rete, identificazione dei dispositivi e funzioni predittive analytics sta anche aumentando il tasso di adozione di alcuni prodotti assicurativi.