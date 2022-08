Una tempesta solare in arrivo potrebbe causare più “danni” di quanto abbiamo visto nel corso degli ultimi decenni, questo è quanto emerge da alcuni studi che prevedono nell’immediato una forte attività del nostro Sole.

Un simile evento, lo ricordiamo, non può avere effetti eccessivamente dannosi sul pianeta, in particolare non lasciatevi ingannare da teorie cospirative in cui sia parla di incendi o di un aumento incontrollato della temperatura; nulla di più falso, l’umanità non è a rischio estinzione, ma ad un’altra tipologia di eventi.

Tempesta solare: quali sono le conseguenze

La notizia non è la conseguenza di fake news o simili, è stata riportata dalle principali autorità spaziali, tra cui troviamo anche la NASA, con la conferma che nel breve periodo (fino al termine del 2022, per intenderci), si potrebbero verificare numerose eruzioni solari.

La conseguenza più realistica corrisponde ad una serie di blackout, che però non dovrebbero sfociare nell’evento Carrington verificatosi nel 1959. Pochi di voi ricorderanno infatti la tempesta geomagnetica che causò non pochi guasti alla rete elettrica, mettendo anche in seria difficoltà la migrazione degli uccelli, con tante aree del pianete rimaste letteralmente al buio.

Questo è lo scenario peggiore che possa mai accadere, non siamo assolutamente a rischio di estinzione (almeno non per questo motivo). Più preoccupante è il cambiamento climatico, con un costante innalzamento della temperatura media del globo, ma questo è un altro discorso.