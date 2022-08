Il valore attuale dell’oro a 24 carati è di 56,36 euro al grammo. Il quadro di valutazione dell’oro usato ha queste quotazioni al momento: l’oro 18k vale 42,20 euro/grammo, l’oro 14k ha raggiunto il valore di 32,89 euro/grammo, mentre attualmente quello a 9k viaggia a 18,67 euro al grammo.

Questi sono valori molto importanti considerando quanto costava prima. Guardando quanto valeva l’oro in passato, ci rendiamo conto che il valore del metallo è cresciuto del 544% negli ultimi 20 anni e del 71% negli ultimi due.

Molto evidente anche la crescita del valore dell’oro nell’ultimo anno, che in queste ore sembra tornare a salire dopo un periodo in cui sembrava essersi stabilizzato a 55 Euro/grammo.

Quanto puoi guadagnare

È facile immaginare come un oggetto prezioso che pesa solo 10 grammi, forse 18 carati, oggi possa valere circa 400 euro. Si tratta di un valore molto significativo che potrebbe valere assolutamente la pena sfruttare.

Se hai deciso di recarti presso un “compra oro” per vendere un gioiello, ricordati di pesare comunque il tuo oro, anche solo con la bilancia da cucina. Sebbene non sia un’attrezzatura di precisione, ti consentirà un preventivo approssimativo che ti consentirà di prendere in considerazione o meno l’offerta che ti verrà presentata.

I siti specializzati segnalano possibili ulteriori incrementi oltre i 60 Euro/grammo anche nei prossimi 2 anni, mentre da qui ormai è previsto regolarmente il superamento di 70 Euro/grammo a distanza di almeno tre anni. Si tratta di proiezioni già riviste rispetto al recente passato, quando l’oro aveva già superato i 60 euro al grammo lo scorso marzo e il suo valore sembrava soggetto a un’impennata molto più immediata.