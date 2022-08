In questo articolo vedremo i francobolli più rari mai emessi in Italia. Si prega di notare che, con il tempo, questo elenco potrebbe richiedere un aggiornamento poiché i francobolli di questo paese sono popolari tra i collezionisti e nuove varietà si trovano abbastanza spesso.

1859 con errore di colore

Questo è il francobollo più costoso del paese. Il suo nome è dovuto al fatto che quando è stato stampato, la gamma di colori è stata violata. Il design iniziale di questo francobollo implicava che sarebbe stato giallo, ma per qualche motivo una piccola emissione fu stampata nel colore blu nel 1859. Oggi ne esistono solo due copie.

Francobollo del 1857

Nove anni fa, questo bellissimo pezzo è stato offerto all’asta di David Feldman. L’unicità di questo lotto sta nel fatto che questo è l’unico francobollo di questo periodo con tale errore che è in condizioni così perfette. A metà del XIX secolo, l’ufficio postale della Toscana stampava una serie di francobolli utilizzando una cornice comune. Per creare francobolli con un altro taglio, cambierebbero solo le tavolette di valore. Per un numero molto limitato di francobolli, la tavoletta è stata invertita.

1850 Lombardia e Veneto

Questo è un altro francobollo emesso in Italia. Gli esperti del settore ritengono che questa sia l’unica copia nota per l’esistenza. Un filatelico esperto noterà immediatamente che il retro mostra altre 2 impressioni capovolte rispetto all’originale. Il lotto è stato offerto alle aste filateliche universali.

1922 francobollo levante italiano

Questo francobollo è estremamente raro e non viene quasi mai offerto nelle normali aste di francobolli o nelle aste di francobolli online. Ci sono solo 5 copie conosciute di questo francobollo. Il lotto è stato offerto a un evento Cherrystone; tuttavia, non è stato venduto. Il valore di catalogo di questo francobollo è stimato in 300.000 euro, il che lo rende davvero prezioso.

Trittici Balbo

I francobolli di questa serie furono emessi nel maggio 1933 per pagare la corrispondenza, che veniva consegnata da una flotta di 24 idrovolanti sotto la guida del generale I Balbo. La corrispondenza è stata recapitata dall’Italia negli Stati Uniti via Amsterdam, Reykjavik e Montreal. Per questo volo, il capo della flottiglia ricevette il titolo di maresciallo dell’aviazione. Questo francobollo è stato venduto all’asta di Cherrystone nel 2013.