I clienti Fitbit che desiderano associare il proprio fitness tracker a un computer per ascoltare la musica scaricata offline senza pagare un abbonamento mensile dovranno presto modificare la loro strategia. Fitbit non consentirà più agli utenti di sincronizzare i propri dispositivi tramite computer a partire da ottobre, secondo 9to5Google.

“Stiamo interrompendo l’opzione per sincronizzare il tuo dispositivo Fitbit con l’app Fitbit Connect sul tuo PC il 13 ottobre 2022″, secondo una pagina di supporto Fitbit. “Per sincronizzare il tuo dispositivo, scarica e utilizza l’app Fitbit sul tuo telefono.”

Fitbit, da ottobre non potrai più sincronizzare brani con il PC

Se disponi di un orologio supportato, l’app desktop Fitbit Connect ti consente di trasferire la musica dal tuo computer al dispositivo indossabile. I dispositivi Fitbit più recenti, come Sense e Versa 3, non possono memorizzare la musica scaricata. I possessori di precedenti Fitbit, come Fitbit Versa e Versa 2, dovranno anche fare affidamento sugli abbonamenti a siti meno popolari per la musica offline dopo ottobre. “Dopo aver disattivato l’app Fitbit Connect sul computer, puoi continuare a trasferire musica sull’orologio tramite l’app Deezer. I clienti negli Stati Uniti possono utilizzare anche l’app Pandora” Secondo la pagina della guida di Fitbit.

Sia Deezer che Pandora necessitano di abbonamenti mensili per il download di musica e l’ascolto offline. Ricorda che Fitbits non ti consente ancora di aggiungere musica dai servizi di streaming, anche se puoi controllare la musica sul tuo smartphone con un device.

La nuova restrizione non dovrebbe essere in vigore a tempo indeterminato. Fitbit ha annunciato che i Fitbit che utilizzano Wear OS di Google sono in viaggio quando Google ha acquisito la società di fitness tracker nel 2021. Gli abbonati a Spotify Premium e YouTube Music possono utilizzare Wear OS offline. Per il momento, puoi ancora scaricare e ascoltare musica dal tuo Fitbit; tuttavia, non potrai più caricare nuovi brani dopo ottobre.