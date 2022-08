Euronics permette a tutti i consumatori di raggiungere un elevato livello di risparmio, ed avere ugualmente la certezza di spendere sempre poco o niente sui vari acquisti effettuati, i prezzi sono bassi e convenienti sulla maggior parte dei prodotti attualmente in commercio.

Spendere poco con Euronics è davvero molto semplice, a patto che comunque siate disposti a recarvi personalmente presso specifici punti vendita in Italia; dovete sapere, infatti, che gli acquisti non sono effettuabili ovunque sul territorio, ma solo ed esclusivamente in determinate location di proprietà di soci stabiliti.

I nuovi sconti Amazon, ed una miriade di offerte speciali, vi attendono in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics: grandiose offerte per tutti i gusti

Il volantino migliore dell’ultimo periodo è solamente da Euronics, la nuova campagna promozionale spinge gli utenti a spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati, con prezzi che scendono al di sotto dei 400 euro, a partire ad esempio da smartphone di ottima qualità generale. I prodotti in questione vanno infatti a toccare modelli del calibro di Redmi Note 11, TCL 305i, Vivo Y33s, Redmi Note 11s, Realme 8, Galaxy A13 o anche TCL 30+.

Volgendo la propria attenzione verso la fascia immediatamente più superiore, sono comunque disponibili Oppo Reno8 Lite a 349 euro, Oppo Find X5 Lite ad un prezzo di 469 euro, finendo anche su Galaxy S21 FE, il cui prezzo è di 420 euro. Il migliore dell’intera selezione di smartphone non può che essere il Samsung Galaxy S22, disponibile a 749 euro, e rappresentante il miglior compromesso su cui fare affidamento nel caso in cui si volesse accedere alla fascia più alta del settore della telefonia mobile.