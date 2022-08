Con Esselunga non si scherza, in questi giorni è stata lanciata una nuova campagna promozionale che vede offrire agli utenti la possibilità di accedere ad una lunghissima serie di sconti applicati sui migliori prodotti attualmente in circolazione.

La campagna promozionale attuale vede offrire agli utenti la possibilità di mettere le mani su incredibili prodotti, a prezzi molto più bassi del normale, tutti corredati dalle più classiche condizioni di vendita. Più precisamente parliamo di dispositivi con garanzia della durata complessiva di 24 mesi, la quale deve essere sempre esercitata presso le medesime location, con l’aggiunta diretta della variante no brand, nel caso in cui si parlasse di telefonia mobile.

Per le offerte Amazon, ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale, troverete i codici sconto gratis ad attendervi.

Esselunga: quali sono i prezzi da non credere e da non perdere

Con il volantino Esselunga gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare alcuni dei modelli di smartphone più in voga dell’ultimo periodo, in particolare è possibile pensare di mettere le mani su un bellissimo Oppo A54s, disponibile a soli 169 euro, nella sua variante da 128GB di memoria interna (effettivamente espandibile tramite microSD).

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo brevemente la scheda tecnica: display da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione HD+, una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel, certificazione IPX4, chip NFC per i pagamenti mobile, batteria da 5000mAh (con autonomia ben superiore alla media), sensore per le impronte digitali sul tasto di accensione, e ColorOS 11.

Tutte le nuove offerte del volantino Esselunga le trovate elencate direttamente online sul sito ufficiale.