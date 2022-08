Android: più di 20 app a pagamento oggi gratis, il Play Store impazzisce

Quando Android è arrivato per la prima volta nel mondo mobile, qualcuno nutriva diverse insicurezze in merito. Si parla infatti di stabilità in quanto aspetto più penetrabile della nota piattaforma di casa Google, la quale oggi invece basa proprio su questo tutte le sue fortune.

Se prima infatti persistevano alcune criticità, da qualche anno a questa parte sono state tutte debellate brillantemente. Il robottino verde risulta infatti il sistema operativo più utilizzato al mondo, tenendo conto soprattutto degli oltre 2,4 miliardi di utenti attivi. Questi numeri dunque vanno a superare anche il sistema operativo fisso più famoso del mondo, ovvero Windows di Microsoft. Ora come ora dunque non c’è il gioco, e anche gli utenti provenienti dalla piattaforma di casa Apple sono contenti dell’esperienza che trovano. Android inoltre gode del Play Store, spazio dedicato a tutti i contenuti tra applicazioni e giochi che possono essere scaricati sia gratis che a pagamento.

Android regala sul Play Store questi titoli