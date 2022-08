Ci sono oltre un miliardo di utenti WhatsApp in tutto il mondo in questo momento. Ma quelli che molti non sanno è che ci sono un sacco di trucchi che puoi usare per sfruttare al massimo l’app di messaggistica.

Come disabilitare le conferme di lettura di WhatsApp

Ecco la procedura: nel menu Impostazioni, vai su Account, quindi Privacy e disattiva Conferme di lettura. L’unico inconveniente è che non li avrai più nemmeno per altre persone.

Ma se hai bisogno di leggere un messaggio senza rinunciare ai privilegi di conferma di lettura, metti semplicemente il telefono in modalità aereo prima di leggere il messaggio. Assicurati solo di aver chiuso l’app prima di riattivare i dati.

Amicizie suggerite

Nell’era moderna, le amicizie non si misurano in base alla lealtà o al tempo, si tratta solo di quanti dati hai condiviso. WhatsApp ha queste informazioni, che puoi usare per creare la lista dei tuoi amici preferiti.

Come: vai su Impostazioni> Utilizzo dati e archiviazione> Utilizzo archiviazione e vedrai un elenco dei tuoi gruppi e contatti più importanti classificati in base ai dati che hai su di loro.

Come vedere quando i tuoi messaggi vengono letti

Nelle chat di gruppo, quei segni di spunta grigi diventano blu solo quando tutti i membri del gruppo hanno letto il tuo messaggio. Ma in WhatsApp si nasconde un modo pratico per scoprire chi non sta leggendo

Su Android, tieni premuto su un messaggio che hai inviato e seleziona Info, mentre per iOS, scorri semplicemente a sinistra sul messaggio di cui vuoi i dettagli. Ti mostrerà a chi è stato consegnato, chi lo ha letto e quando. Funziona anche con le chat individuali.

Nascondi la foto del tuo profilo

Se sei un maniaco della privacy, potresti voler nascondere la tua foto profilo in modo che nessuno possa vederla. Ecco la procedura: vai su Impostazioni > Privacy > Foto del profilo > Nessuno.

Disattiva le chat di gruppo

I gruppi WhatsApp sono limitati a 50 partecipanti, a volte possono essere piuttosto fastidiosi. Impedisci a te stesso di essere svegliato da messaggi incessanti disattivando l’audio di gruppi particolari.

Ecco come: tocca la chat di gruppo, quindi fai clic sul nome per visualizzare le informazioni sul gruppo dove troverai l’opzione per disattivare l’audio della chat per otto ore, una settimana o un anno.