Il volantino Unieuro nasconde al proprio interno prezzi veramente irrisori per tutti i consumatori, proprio in questi giorni sono disponibili prodotti economici al giusto valore, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere disponibile in esclusiva assoluta nei negozi di proprietà di Unieuro, oppure direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Quest’ultimo prevede la consegna gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse avere un valore superiore ai 49 euro.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, avrete gratis i codici sconto Amazon.

Unieuro: follie del mese di Agosto con questi prezzi da pazzi

Risparmio ai massimi livelli in tutti i punti vendita di casa Unieuro, la campagna promozionale vede offrire all’utente la possibilità di acquistare alcuni dei migliori smartphone, a prezzi relativamente modici. Uno dei migliori è sicuramente l’Apple iPhone 11, disponibile a soli 549 euro, e caratterizzato appunto da specifiche tecniche ancora all’avanguardia, nonostante i suoi anni di vita.

Volendo invece puntare su un terminale decisamente più recente, il consiglio è di acquistare il Galaxy S22, il cui prezzo finale si aggira direttamente attorno ai 769 euro, sempre per la variante con 128GB di memoria interna. Non mancano ovviamente altri modelli decisamente più economici, tutti raccolti con prezzi bassi e convenienti, come ad esempio Honor X8, Honor X7, Galaxy A33, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11, Motorola Moto G21, Redmi Note 11S e similari.

Per conoscere da vicino il volantino di Unieuro, ecco la nuovissima campagna promozionale, troverete tutti i dettagli sul sito ufficiale.