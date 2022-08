Con il volantino attivato in questi giorni da Trony, gli utenti possono dormire davvero sonni tranquilli, poiché al giorno d’oggi è facile pensare di spendere molto meno del previsto, a prescindere dalla regione di appartenenza.

Avete capito bene, tutti gli acquisti possono essere completati in ogni singolo punto vendita in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. I prezzi sono comprensivi della solita garanzia di 24 mesi, ed anche della variante no brand, per quanto riguarda la sola telefonia mobile.

Trony: quali sono i prezzi più bassi del momento

Con il volantino Trony gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale molto simile al classico Prendi 3 Paghi 2, ovvero una soluzione che prevede la possibilità di godere di uno sconto del 70%, applicato sul meno caro del trittico di una serie di prodotti a scelta.

L’utente non si ritrova ad essere limitato a specifiche categorie merceologiche, potendo spaziare a piacimento sull’intero panorama del catalogo aziendale. Ricordiamo solamente che, nel caso foste interessati, potrete aggiungere due prodotti (invece che tre), ricevendo in cambio uno sconto pari al 35%, applicato sempre sul meno caro della coppia.

Indipendentemente da tutto, le riduzioni sono applicate sul medesimo scontrino, in modo da essere sicuri di non dover ricorrere a rimborsi, o sconti effettivamente postumi all’acquisto. Per approfondire la conoscenza del volantino, consigliamo di collegarsi subito al sito ufficiale, dove si trovano tutte le informazioni del caso, ed inoltre ricordando che gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi.