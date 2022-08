SIM: ecco quelle che valgono migliaia di euro, una potrebbe essere vostra

Vi è mai capitato di essere a conoscenza di avere una scheda SIM con un numero che valesse davvero tanto? È questa la questione che tiene banco da qualche mese a questa parte, visto che esistono diversi numeri di telefono che sono contenuti in schede che valgono un avere propria piccola fortuna.

Si tratta ovviamente di utenze davvero rarissime, le quali presentano una composizione del numero davvero inusuale. Molti di questi esemplari risultano i più ricercati dai collezionisti, i quali cercano in ogni modo di riuscire a venire in possesso di una SIM del genere. La particolarità di questi numeri sta proprio in alcuni fattori inusuali. Il primo è sicuramente la ripetizione di alcune cifre, le quali vengono pertanto la memorizzazione del numero stesso ancora più semplice. Ultimamente Le Iene hanno addirittura indetto un’asta benefica sfruttando il fenomeno.

SIM di valore e numeri rari: l’asta raccoglie oltre 14.000 € da donare in beneficenza

Le Iene hanno indetto un’asta benefica, la quale ha riguardato alcuni dei numeri più rari in Italia. Si sono presentati all’evento oltre 600 acquirenti, i quali a colpi di offerte sono riusciti ad accaparrarsi le SIM. Il ricavato è stato devoluto all’Istituto Nazionale Tumori per favorire la ricerca.

Qui la lista (ovviamente abbiamo provveduto ad oscurare i numeri con delle lettere per non permettere a nessuno di rintracciarli):