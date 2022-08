Il 10 agosto sarà una giornata ricca di novità per gli appassionati di smartphone e dispositivi indossabili. Mentre Samsung sarà impegnata con il suo Galaxy Unpacked e quindi con la presentazione dei suoi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 e dei Galaxy Watch 5 e 5 Pro, OPPO dopo una lunga attesa procederà con il lancio del suo OPPO Watch 3.

Lo smartwatch è stato mostrato in anticipo da alcune immagini condivise dal leaker Evan Blass: ecco, dunque, tutto quello che sappiamo sul dispositivo in arrivo!

OPPO Watch 3: ecco tutti i particolari del nuovo smartwatch!

Tra soli pochi giorni OPPO rilascerà il suo Watch 3. L’azienda ha già confermato la data di lancio del suo dispositivo ma è grazie al leaker Evan Blass che ne conosciamo il design e parte delle funzionalità di cui sarà dotato.

Il dispositivo pare essere dotato di un display di forma quadrata che sembra riprendere vagamente Apple Watch. Il pannello presenta poi bordi arrotondati, evidente anche la presenza di una ghiera posizionata su uno dei lati.

Le funzionalità non sono state ancora menzionate e soltanto il lancio ufficiale potrebbe svelarle ma la fuga di notizie permette di ritenere probabile la presenza di sensori dedicati alla misurazione della temperatura corporea. Lo smartwatch sarà poi in grado di offrire informazioni sui parametri vitali e sullo svolgimento dell’attività fisica.

OPPO Watch 3 potrebbe arrivare in due colorazioni differenti: nero e grigio. La presentazione darà modo di confermare o smentire definitivamente le notizie per le quali l’azienda proporrà il dispositivo anche in altre varianti.