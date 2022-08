Rinnovato l’Ecobonus: fino al 31 dicembre 2022, il governo e le case automobilistiche contribuiranno fino a 9.000 euro per l’acquisto di un’auto elettrica o 6.750 euro per l’acquisto di una nuova ibrida plug-in.

Entro la fine dell’anno saranno promosse anche nuove ibride plug-in. Sempre ammesso che soddisfino i requisiti minimi. Secondo il WLTP, i veicoli introdotti entro la fine del 2021 dovevano essere avere un’autonomia di almeno 40 km o più 50 g di CO2/km. Per il 2022, il minimo è stato aumentato di 60 km (o massimo 50 g di CO2/km). Il finanziamento fino a 6.750 euro è disponibile solo se almeno una delle due condizioni è soddisfatta. Il termine è il giorno della consegna, non durante l’ordine.

Da gennaio 2023 il governo vuole pagare solo 4.500 euro dal fondo statale per i veicoli elettrici fino a un prezzo netto di listino di 40.000 euro. Dal 2024, la quota scenderà a 3.000 euro. Per le auto più costose, non ci sarà alcun finanziamento: la scadenza è verso la fine dell’anno. Dal 1° settembre il bonus sarà concesso anche ai privati: le auto aziendali e gli altri veicoli commerciali non saranno più idonei.

Ecobonus: ecco cosa cambierà

Finora hanno aumentato di un terzo la quota per i veicoli elettrici, ovvero altri 2.500-3.000 euro. Nel 2023 non ci saranno più soldi per acquistare ibridi plug-in, né dal fondo imposte né dal produttore. Finora era possibile un totale di 6.750 euro.

Inoltre, il periodo di finanziamento non è più limitato nel tempo, ma cambia al completamento di un determinato budget. A quanto pare, però, non verranno tolte le agevolazioni fiscali in caso di bollo auto e auto aziendale.