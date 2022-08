I prezzi disponibili da Lidl sono decisamente più bassi del normale, gli utenti sono felici di avere l’occasione di accedere ad una lunga serie di promozioni e di prodotti praticamente mai visti prima d’ora, con cifre sempre più ridotte.

La tecnologia non sarà il fulcro centrale della campagna promozionale di Lidl, ma resta ugualmente un mezzo ideale per riuscire a spendere poco o niente sull’acquisto dei prodotti maggiormente interessanti. Il volantino è oggi disponibile solo ed esclusivamente nei negozi fisici, ricordiamo infatti che gli acquisti non possono in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale.

Lidl: sorprese per tutti

I prodotti in promozione da Lidl partono ad esempio da una simpatica lampadina LED a colori completamente dimmerabile, il cui prezzo di vendita è inferiore ai 6 euro, la quale garantisce consumi decisamente ridotti, per passare poi sul caricabatterie wireless magnetico, perfetto con il MagSafe di Apple, il cui prezzo si aggira sui 12,99 euro, ed è compatibile con tutti i nuovi dispositivi in commercio.

Le altre proposte sono più legate ai beni di prima necessità, ecco quindi che sono disponibili occhiali da lettura, in vendita a 2,99 euro, passando anche per le pile ricaricabili, in vendita al prezzo finale di soli 3,99 euro, per finire con il set di mensole a cubo, il cui prezzo finale non supera i 6,99 euro.

Un insieme di sconti davvero incredibile, i dettagli sono disponibili solamente sul sito ufficiale di Lidl.