Tema che suscita ancora dei dibattiti tra gli esperti e appassionati: si può lasciare il cellulare in carica di notte? Oltre al rischio radiazioni, ci sono delle problematiche legate alla batteria non considerate.

Infatti, prima di andare a letto, praticamente chiunque lascia il proprio smartphone sotto carica proprio vicino al nostro corpo, aspettando che sia carico al 100% per incominciare bene la giornata. Ma facciamo bene?

Smartphone in carica di notte: ecco perché non bisogna farlo

Sono tre le domande che spesso si pongono gli utenti sull’argomento e ora risponderemo andando anche a spiegare i motivi della risposta.

La batteria si sovraccarica?

La batteria non si sovraccarica grazie ad un chip protettivo. Inoltre, gli ioni di litio smettono di assumere energia quando la batteria arriva al massimo. Tuttavia, un’azione del genere, se ripetuta praticamente sempre, porta ad un minor ciclo di vita totale della batteria.

Dunque, per evitare questa problematica, potremo installare un timer vicino alla presa di corrente, così che lo smartphone non si carichi oltremodo.

La batteria deve arrivare a 0% prima di essere ricaricata?

Domanda che trova risposta sempre grazie agli ioni di litio. Le due cose buone da fare sarebbero non lasciare che la batteria scendi al di sotto del 20% e non salga al di sopra dell’80% per evitare completamente il deterioramento, anche se è oggettivamente difficile fare sempre così.

Attualmente le batterie agli ioni di litio riescono a fare fino a 500 cicli di ricarica completi prima di ridurre la loro capacità al di sotto dell’80%. Sotto questa cifra, la batteria dovrebbe essere cambiata.

L’”effetto memoria” riduce l’efficienza?

L'”effetto memoria” esiste? Tema diffusissimo quando esistevano i cellulare con le vecchie batterie al Nichel-Cadmio, oggi questa problematica con le nuove batterie agli ioni di litio non esiste più. La loro durata dipende da fattori differenti (come quelli elencati prima).