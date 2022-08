Via libera al Dpcm per la rimodulazione degli incentivi per i veicoli non inquinanti. Ha dato l’ok anche il Mef, sulla proposta del ministro Giancarlo Giorgetti per la rimodulazione degli incentivi per l’acquisto dei veicoli non inquinanti. In particolare, per l’anno 2022, se l’acquirente ha un reddito inferiore a 30.000 euro, il contributo per l’acquisto di veicoli non inquinanti salirà al 50%.

Aggiunto il bonus extra per i redditi più bassi

Agli incentivi previsti si aggiunge il bonus extra per i redditi più bassi: per l’acquisto di auto elettriche il bonus è di 3.000 euro senza rottamazione e 5.000 con rottamazione, per le ibride 2.000 euro senza rottamazione e 4.000 con rottamazione.

Solo una persona all’interno dello stesso nucleo familiare può beneficiare del contributo aggiuntivo. Un successivo decreto del Mise definirà la disciplina procedurale per l’erogazione dell’incentivo.

I bonus sono estesi anche alle persone giuridiche che noleggiano auto purché ne mantengano la proprietà per almeno 12 mesi.

“La principale quota di mercato è la produzione italiana, afferma il ministro Giorgetti, con questo provvedimento aumenteremo le vendite dei veicoli a basse emissioni, continuando a sostenere la produzione industriale, secondo il piano che avevo in mente all’inizio del mio mandato“.

Anche per le auto a noleggio

Novità anche per quanto riguarda le auto a noleggio: infatti il bonus è esteso anche alle persone giuridiche deciderarano di noleggiare un auto, ma questo solo se l’utente deciderà di tenersela per almeno per 12 mesi. “La ratio è che sull’elettrico e plugin, rimane una quota significativa di risorse” spiega il Mise, (0-20, 21-60) parlando degli obiettivi dei nuovi incentivi.