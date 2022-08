La stagione 2022/23 inizierà tra poco. Le giornate sono abbastanza sporadiche, ma di solito ce ne sono almeno una ogni settimana o due, di solito con più partite nello stesso giorno.

Ma se non sai come guardare le partite e hai una Smart TV, ecco cosa puoi fare.

Utilizzando una rete privata virtuale (VPN), sarai in grado di vedere in streaming le partite di Serie A da qualsiasi parte del mondo.

Questo post consiglierà solo le emittenti ufficiali della Serie A. Sfortunatamente, eventi sportivi di alto profilo come questo attirano quasi sempre stream senza licenza. Tuttavia, questi vengono spesso rimossi a causa della violazione del copyright e la qualità del video è solitamente piuttosto terribile. Ci sono tanti modi diversi di guardare le partite di Serie A, non è necessario utilizzare stream non ufficiali.

La Serie A sarà trasmessa solo sui servizi bloccati per regione. Ciò significa che se vuoi continuare a guardare i tuoi servizi abituali mentre viaggi all’estero, avrai bisogno di una VPN.

Come usare una VPN

Se non hai mai usato una VPN prima e non sai come iniziare, segui i passaggi seguenti per sbloccare le partite di Serie A (e la maggior parte degli altri contenuti geo-bloccati) dall’estero.

Ecco come guardare la Serie A online da qualsiasi luogo:

Inizia scegliendo un provider VPN adatto. Consigliamo NordVPN ma Surfshark ed ExpressVPN sono alternative forti e veloci.

ma ed sono alternative forti e veloci. Scarica e installa il software VPN. La maggior parte offre versioni separate per Windows, MacOS, Android e iOS, quindi assicurati di ottenere la versione corretta.

Scegli quale delle emittenti ufficiali della Serie A qui sotto desideri utilizzare.

Connettiti a un server nella posizione appropriata. Ad esempio, avrai bisogno di un server statunitense per sbloccare Paramount+ o di un server britannico per accedere a BT Sport. Prova a caricare il video dal sito scelto. Dovrebbe caricarsi immediatamente, ma in caso contrario, prova a ricaricare la pagina o a riavviare il browser.

Poiché molte partite di Serie A iniziano contemporaneamente, ti consigliamo di eseguire i passaggi precedenti prima del calcio d’inizio, se possibile. In questo modo, se qualcosa va storto, ci sarà ancora tempo per ottenere aiuto dal team di assistenza clienti della tua VPN.