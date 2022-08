Carrefour sa come far risparmiare al massimo gli utenti, proprio in questi giorni è comparsa una nuova campagna promozionale, con la quale i singoli consumatori hanno davvero la possibilità di spendere cifre sempre più basse.

Il volantino, che trovate ampiamente descritto nel nostro articolo, è da considerarsi disponibile solo ed esclusivamente in negozio, ciò sta a significa che il consumatore si ritrova a poter risparmiare al massimo, semplicemente recandosi dove vuole in Italia, senza differenze particolari.

Carrefour: il volantino dai grandissimi prezzi bassi

Lo smartphone attorno al quale ruota l’intera campagna promozionale è lo Xiaomi Redmi 9AT, un dispositivo decisamente economico, se considerate che è in vendita a soli 89 euro, perfetto per coloro che vogliono cercare il massimo con il minimo sforzo.

La scheda tecnica non può che essere direttamente proporzionale alla spesa, di conseguenza parliamo di un prodotto con display IPS LCD da 6,53 pollici di diagonale (e risoluzione HD+), affiancato da 3GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibili), nonché una fotocamera posteriore da 13 megapixel. Ciò che lo contraddistingue dalla massa è sicuramente la batteria, un incredibile componente da ben 5000mAh, perfetta per godere del prodotto per lunghissime sessioni di utilizzo, senza dover necessariamente ricorrere ad una presa a muro per la ricarica.

I dettagli del volantino sono raccolti online, sebbene comunque sia importante ricordare che gli acquisti devono essere completati sempre e soltanto nei negozi fisici, con scorte comunque non limitate o vincolate.