Bennet non sa più come fare per cercare di convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, proprio in questi giorni ha reso disponibile una nuovissima campagna promozionale, condita con prezzi alla portata di tutti.

Il volantino, che troverete direttamente nel nostro articolo, è disponibile fino al 17 agosto in ogni singolo negozio in Italia, senza differenze o vincoli particolari. Gli acquisti non presentano limitazioni di alcun tipo, ciò sta a significare che i prezzi saranno uguali ovunque, ed inoltre che sarà impossibile godere delle medesime riduzioni sul sito ufficiale.

Bennet: quali sono i nuovi prezzi bassi

Da sempre Bennet pare avere una predilezione verso il mondo Apple, infatti anche il volantino corrente vede l’azienda lanciare una importantissima riduzione di prezzo, con il fulcro diretto su Apple iPhone 12, il modello dello scorso anno, disponibile a 499 euro, nella variante che prevede 64GB di memoria interna. Dopo aver acquistato il prodotto principale, è possibile virare direttamente su un accessorio, come le Apple AirPods di seconda generazione, acquistabili a 129 euro.

In ultimo segnaliamo la presenza di due smartphone Android abbastanza economici, quali possono essere Galaxy A13 e Galaxy A32, entrambi in vendita a meno di 220 euro. La campagna promozionale non termina qui, si estende anche verso altre offerte e prezzi bassi, ma di categorie merceologiche completamente differenti. Il consiglio è di approfittare sin da subito degli sconti, collegandovi quanto prima al sito ufficiale, in modo da risparmiare il prima possibile.