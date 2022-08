Android: queste sono le 30 app a pagamento gratis solo oggi sul Play Store

Il decorso di Android risulta qualcosa di incredibile, soprattutto se si prendono in esame i primi tempi. Il sistema operativo di Google non era infatti quello più amato in assoluto o almeno non era quello che ispirava più fiducia negli utenti. In molti infatti parlavano di poca stabilità e soprattutto di molti bug che attanagliavano la piattaforma. Ora come ora invece tutto è diverso con il robottino verde che è diventato un’istituzione viste le sue migliorie e tutti gli aggiornamenti apportati negli anni.

Secondo quanto riportato infatti non ci sono paragoni: Android è la piattaforma mobile con più utenti al mondo. Sono oltre 2 miliardi infatti le persone che almeno una volta al mese si servono della piattaforma di Google. Il merito è anche della grande versatilità in termini di personalizzazione, tutto ciò consentito chiaramente dal Play Store di Google.

Il Play Store diventa una miniera d’oro per gli utenti Android: ecco l’elenco

Tutte le offerte che trovate qui sotto dureranno solo per poco tempo per cui vi consigliamo di affrettarvi. Basterà cliccare sui link che trovate evidenziati per procedere al download ufficiale senza alcun tipo di problema.