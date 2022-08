WindTre ti regala uno smartphone 5G tramite l’offerta Di Più FULL 5G. I nuovi clienti possono procedere con l’attivazione a prescindere dal gestore di provenienza, anche attivando una nuova linea.

L’offerta può essere attivata tramite modalità differenti. Gli utenti possono accedere al sito ufficiale del gestore e portare a termine l’acquisto o effettuare soltanto il pre-ordine con ritiro presso uno dei punti vendita. In caso di acquisto online, la SIM sarà spedita gratuitamente da WindTre.

Passa a WindTre: come ottenere l’offerta con smartphone incluso!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G prevede un costo di rinnovo di 14,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’Estero

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Il gestore offre gratuitamente il servizio Call Center senza attese e permette di abbinare alla tariffa anche uno smartphone 5G.

I nuovi clienti possono, quindi, ottenere uno Xiaomi Redmi Note 10 5G a costo zero. Il dispositivo potrà essere acquistato gratuitamente, senza dover affrontare costi iniziali o spese mensili extra.

WindTre permette di scegliere tra numerosi dispositivi, in alcuni casi sarà previsto un costo iniziale da sostenere al momento dell’attivazione della tariffa e una spesa aggiuntiva da affrontare insieme al costo di rinnovo dell’offerta.

Si ricorda che la tariffa in questione è disponibile in versione Easy Pay. Dunque, i clienti dovranno optare per una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto. Il gestore provvederà poi ad addebitare automaticamente le spese previste.