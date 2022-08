Vodafone Special e Digital da 100GB: così il gestore ruba utenti a TIM e Iliad

Tutti gli altri gestori non avranno vita facile in questo periodo visto che Vodafone sta lavorando tantissimo per riportare a casa i vecchi clienti. L’obiettivo è infatti proprio questo, ovvero quello di far riscoprire a tutti coloro che sono scappati via la forza del gestore. I contenuti sono davvero tanti nelle tre promozioni che potete notare in basso, ma ad attirare ancora di più l’attenzione sono i prezzi. Questi non sono mai stati così bassi soprattutto in rapporto a minuti, SMS e giga per navigare sul web.

Vodafone: adesso sarà possibile rientrare con prezzi molto più bassi del solito, ecco le promo

Special Giga

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri

70 giga di traffico dati, 100 se attivate SmartPay

Prezzo mensile di 7,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tim, Tiscali, Coop ESP, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobile

Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Con Smartpay attivo, entrerete nel Vodafone Club con 5G e 10GB in più

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da CoopVoce, Iliad, Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO

Vodafone Red Max Under 25