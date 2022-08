La nuova campagna promozionale di Trony è davvero molto interessante, prende il nome di Raddoppia lo Sconto, ed affonda le radici nel classico meccanismo che l’ha contraddistinta nel corso degli ultimi anni.

Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati in ogni negozio in Italia, senza differenze particolari in termini territoriali o di prezzo di vendita. I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono anche disponibili nella loro classica variante no brand.

Trony non scherza: ecco il volantino

L’idea alla base del volantino è sicuramente alla portata di tutti, oltre che essere indubbiamente di buon livello, ma si discosta ad esempio da quanto siamo stati abituati a vedere con il Prendi 3 Paghi 2.

In questo caso, infatti, non è richiesto l’acquisto di uno specifico modello, ma il cliente si ritrova ad avere la possibilità di godere di uno sconto del 70% rispetto al valore originario di listino, sul meno caro di un trittico di prodotti effettivamente aggiunti al carrello.

Nell’eventualità in cui si scegliesse solamente una coppia di dispositivi, nell’enorme catalogo aziendale, ricordiamo che la riduzione non sarà del 70%, ma sarà dimezzata al 35%, sempre applicata sul meno caro della coppia di prodotti selezionati. Il meccanismo non presenta limitazioni o vincoli di alcun tipo, e per questo motivo è assolutamente apprezzato e da consigliare a tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo. La campagna la potete sfogliare sul sito.