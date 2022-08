Oggi torniamo a parlare del settore dei pieghevoli, un ambito del mercato smartphone che ultimamente è al centro dell’attenzione anche grazie a Samsung che continua a proporre nuove soluzioni sul mercato.

Nelle ultime ore sono trapelati fondamentali dettagli sulla presentazione ufficiale del nuovo Galaxy Z Fold 4. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Z Fold 4: ecco design e specifiche

Questi dettagli trapelati riguardano da vicino le specifiche tecniche attese e il design del dispositivo, e arrivano addirittura da Amazon visto che la pagina di vendita dedicata al nuovo modello Samsung è stata pubblicata sul noto e-commerce. La pagina di vendita include diversi dettagli sul device: partendo dal display, quello esterno misurerà 6,2″ con un rapporto di forma 23,1:9.

Questo significa che, rispetto a Fold 3, non cambia la diagonale ma il display esterno risulterà meno stretto, il rapporto di forma sul predecessore corrispondeva a 25:9. Il display interno avrà una diagonale di 7,6″ in 21,6:18. Anche in questo caso sarà meno stretto di Fold 3, che invece aveva un display interno in 5:4. In sostanza, sembra che Samsung abbia snellito la cerniera e la cornice lungo il lato sinistro del display esterno.

Parlando di software, dalle immagini scorgiamo una barra delle applicazioni inferiore per rendere l’esperienza utente in multitasking ancora più performante. Questa barra somiglia a quella introdotta da Google con Android 12L. È possibile che il software del nuovo pieghevole Samsung sarà proprio basato su Android 12L. Oltre al software abbiamo modo di dare un’occhiata alla nuova S Pen di Fold 4. La nuova S Pen Fold Edition appare in termini di design molto simile a quella dello scorso anno. Non ci resta che attendere il 10 agosto per la presentazione ufficiale.