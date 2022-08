Meta sta testando da almeno due anni una nuova piattaforma di live streaming che potrebbe rivaleggiare con Twitch.

Il nuovo prodotto dell’ex Facebook, chiamato Super, consentirebbe agli utenti di ospitare live streaming interattivi con la possibilità di ricavare profitti dagli annunci pubblicitari. Il progetto è ancora in una fase relativamente iniziale, testato al momento con meno di 100 creatori. Anche se, è in continuo sviluppo dal 2020.

Un report di Bloomberg di due anni fa ha descritto la piattaforma come una sorta di copia di Cameo, un servizio presente in alcuni Paesi che consente di pagare le celebrità per ricevere messaggi e interazioni personalizzati. I creatori hanno potuto vendere merce o altri prodotti grazie al livestream.

Meta decide di lanciare una piattaforma che potrebbe contrastare Twitch

Meta sta attualmente consentendo ai creatori di richiedere l’accesso direttamente dal sito, che sarà separato da Instagram, Facebook o qualsiasi altro prodotto attualmente disponibile dal gigante dell’azienda. “È un progetto autonomo” spiega un portavoce. “Lo stanno testando in segreto da circa due anni. L’obiettivo finale è creare il prossimo progetto autonomo che potrebbe far parte della famiglia di prodotti Meta“.

I fan sarebbero in grado di pagare per funzionalità extra negli stream e lasciare suggerimenti. Dunque, l’intento di Meta di monetizzare la piattaforma è noto. I creatori, tuttavia, otterrebbero il 100% delle entrate guadagnate da questo sistema, evitando qualsiasi critica eventualmente mossa a Meta per aver ottenuto più profitti del dovuto. Secondo Insider, Meta ha pagato ai creatori tra i 200 e i 3.000 dollari per utilizzare la piattaforma per 30 minuti.

Questa notizia arriva in un momento critico per Meta, dopo il suo primo calo in assoluto delle entrate. Il fondatore dell’azienda, Mark Zuckerberg, è stato critico nei confronti del personale durante questo periodo in bilico. “Realisticamente, ci sono probabilmente un sacco di persone in azienda che non dovrebbero essere qui”, ha annunciato ai suoi dipendenti.