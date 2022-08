MediaWorld è davvero pronta per far sognare i consumatori con il lancio di una campagna promozionale praticamente unica nel proprio genere, la perfetta soluzione che può spingere i clienti a risparmiare al massimo delle proprie possibilità, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

In fase d’acquisto dovete sapere che gli ordini potranno essere indistintamente completati in negozio o online, ma solamente in questo secondo caso potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna diretta presso il vostro domicilio.

MediaWorld è incredibile: tutti i prezzi più bassi del momento

Fino al 7 agosto sono attivi i Mega Sconti, una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, condita con prezzi molto più bassi del normale, perfetti per far sognare gli utenti che vogliono ad esempio acquistare gli ultimi prodotti di casa Apple.

Tra questi, ad esempio, troviamo il bellissimo Apple iPhone 13 Pro, il cui prezzo di listino si aggira sui 1178 euro, ed è disponibile nella sola variante da 256GB di memoria interna. Fatto questo, potrebbe essere consigliato ricorrere all’acquisto dell’accessorio, ecco quindi comparire Apple Watch Series 7, in vendita a 408 euro, oppure le Apple AirPods di terza generazione, disponibili a 179 euro.

Non manca, infine, anche il riferimento al mondo Samsung, è disponibile il tablet Galaxy Tab A8, in vendita a 223 euro, nella variante solo WiFi con 64GB di memoria. Tutti i dettagli sono raccolti direttamente online sul sito dell’azienda stessa.