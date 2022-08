Instagram e furti d’identità: come recuperare il nostro account

è uno dei social più popolari al mondo, ma pare che nell’ultimo periodo stia spaventando parecchi utenti. Infatti, il social network è vittima costante die gli utenti fin troppo spesso non hanno idea di come.In base ai dati registrati dalla, negli ultimi mesi abbonda il numero di profili Instagram rubati. Gli hacker, per appropriarsi di un account, usano la tecnica del phishing dove vengono inviati dei link sospetti tramite profili di nostri contatti già hackerati. Come possiamo recuperare il nostro account?

Nel momento in cui il social nota un accesso da un dispositivo differente, invia in automatico dalla mail security@mail.instagram.com un link utile ad annullare la modifica dell’indirizzo mail richiesto dall’hacker e quindi proteggere il nostro account. Invece, nel caso in cui l’hacker abbia già cambiato la mail, bisognerà rivolgersi al Centro per la Sicurezza di Instagram (link qui).

Tuttavia, se si arriva al secondo caso, la procedura più essere più lunga e complessa, essendo che se l’hacker ha cambiato mail e password, il titolare non potrà ripristinare la mail. Instagram, in tal caso, oltre a inviare un codice di sicurezza e link d’accesso, richiederà anche documenti e video-selfie per accertare che chi reclama l’account sia il vero e legittimo proprietario.

Dopo tutto ciò, l’utente truffato dovrà solamente aspettare la risposta di Instagram. Prima che tutto ciò accada, è consigliato procedere con l’attivazione dell’autenticazione a due fattori, la quale aiuta a proteggere il proprio account dall’utilizzo non autorizzato della password. Andare in impostazioni > sicurezza > controllo sicurezza per attivarla.