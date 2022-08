L’incredibile volantino di expert rende davvero felici tutti gli utenti, la nuova campagna promozionale punta a far sognare coloro che sono alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo possibile, con una forte riduzione della spesa finale da sostenere, senza rinunciare alla qualità generale.

La campagna promozionale corrente è, come al solito del resto, disponibile in ogni negozio sul territorio nazionale, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. Gli acquisti sono effettuabili senza problemi anche online sul sito ufficiale, il quale prevede comunque la spedizione presso il domicilio, previo pagamento di un piccolo contributo aggiuntivo.

Expert: offerte dai prezzi mai visti prima

Il focus del volantino Expert corrente pare essere rivolto verso più che altro la fascia intermedia della telefonia mobile, dove si trovano smartphone in vendita a non più di 400 euro.

Tra i modelli da non perdere assolutamente di vista troviamo Galaxy A53, disponibile a 359 euro, come anche Oppo A94 a 299 euro, TCL 30Se a 159 euro, Oppo A54s a 199 euro, Motorola Moto G52 a 149 euro, Realme R9 a 279 euro, Oppo A16 a 149 euro, Redmi 10C a 149 euro, Galaxy A13 a 179 euro, ma anche il bellissimo Oppo Reno8 Lite a 349 euro.

Il volantino convince sotto molteplici aspetti, come la possibilità di pagare in comode rate fisse mensili addebitate in automatico sul conto corrente bancario, per le quali dovrà essere presentata richiesta, previa approvazione da parte della finanziaria. I dettagli del volantino sono rimandati al sito ufficiale, dove si trovano tutte le offerte e gli ottimi prezzi legati anche ad altre categorie merceologiche.