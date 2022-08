Esselunga è assolutamente da sogno, in questi giorni di inizio Agosto ha lanciato una spettacolare campagna promozionale, che la vede scontare alcuni dei migliori smartphone in circolazione, a prezzi praticamente mai visti prima d’ora.

Il volantino che troverete raccontato nel nostro articolo, lo ricordiamo, è da considerarsi attivo solamente in negozio, così facendo gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale, o comunque da altre parti in Italia. In parallelo, ricordiamo che tutti i prezzi elencati sono da considerarsi disponibili con annessa la garanzia legale della durata di 24 mesi.

I codici sconto Amazon sono gratis per tutti e vi aspettano in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram.

Esselunga: ottima offerta su questo smartphone

Lo smartphone coinvolto nella corrente campagna promozionale non è altro che l’Oppo A54s, un terminale appartenente alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, caratterizzato da alcune ottime specifiche, in confronto al prezzo di vendita, che corrisponde a soli 169 euro.

Il dispositivo propone infatti un processore octa-core, un display da 6,5 pollici di diagonale, IPS LCD con risoluzione HD+, una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (sensore principale), certificazione IPX4, chip NFC per i pagamenti mobile, sensore di impronta laterale, e batteria da ben 5000mAh. Quest’ultima è ottima per garantire una autonomia ben superiore alla media, in modo da poter fruire del prodotto per un lungo periodo, senza dover ricorrere ad altro tipo di ricarica.

Per i dettagli dell’ottimo volantino di Esselunga, ricordiamo che è possibile collegarsi al sito ufficiale, dove si troverà il prezzo e le specifiche del prodotto.