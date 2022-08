Con il volantino di casa Carrefour, gli utenti si ritrovano effettivamente ad avere la possibilità di accedere ad una serie di promozioni molto speciali, con prezzi decisamente più bassi del normale.

Tutto ruota attorno ad un singolo smartphone, nonostante comunque la campagna promozionale risulti sin da subito molto varia ed ammirevole, in termini di qualità di sconti effettivamente attivati. La disponibilità è estrema, in quanto gli acquisti possono tranquillamente essere completati dove si vuole in Italia, senza costi aggiuntivi.

Carrefour: ecco quale è il nuovissimo volantino

L’intero volantino focalizza l’attenzione su uno smartphone decisamente economico, ma da consigliare a tutti coloro che vogliono cercare di spendere il minimo indispensabile. Stiamo parlando di Xiaomi Redmi 9AT, il cui prezzo finale è di soli 89 euro (al posto di 119 euro di listino).

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un ampio display IPS LCD da 6,53 pollici di diagonale, con risoluzione HD+, affiancato da 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, espandibili tramite microSD. L’aspetto più interessante dell’intero prodotto, è forse rappresentato dall’eccellente batteria da ben 5000mAH, perfetta per utilizzi prolungati lontani dalla presa di corrente. Non manca comunque una fotocamera posteriore da 13 megapixel, oppure una frontale da 5 megapixel per godere di dettaglio assolutamente interessanti.

Il volantino lo potete sfogliare direttamente online sul sito ufficiale, dove sono disponibili grandi quantitativi di dettagli ed informazioni speciali, oltre che la possibilità di scoprire da vicino le informazioni del caso.