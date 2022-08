Le auto elettriche sono più efficienti di quelle a benzina e diesel. Ma questa efficienza comporta costi maggiori? Non è facile individuare una risposta valida e ciò non è dovuto solo ed esclusivamente dai costi variabili dell’energia. Infatti, anche la carica della batteria fa una sua parte importante.

I chilometri percorsi con 1 kWh rilevati, calcolano il percorso “dal serbatoio alle ruote”. Quindi, l’energia si misura in base a quella che esce dalla batteria e ai suoi km percorsi. Quanta energia si consuma per avere quel kWh a disposizione nella batteria?

L’efficienza della ricarica gioca un ruolo fondamentale. Infatti, la suddetta oscilla tra l’85 e l’80%. Quindi, per avere 1 kWh nella batteria, durante la carica verrà erogato circa 1,2 kWh e la percorrenza scende a circa 5 km/kWh.

Auto elettriche: che ricarica conviene fare?

Arrivati fin qui, c’è da considerare una variabile importante: la ricarica a casa. Se carichiamo dalla rete elettrica piuttosto che da un impianto fotovoltaico, le spese di gestione ammontano a 20 cent per kWh; quindi, 4 euro ogni 100 km.

Le colonnine a corrente alternata presentano un prezzo ancora più elevato: 8 euro per 100 km. I prezzi continuano a salire se ricarichiamo con le colonnine fast: 55 cent/kw – 11 euro per 100 km; i prezzi, a questo punto, sono simili a quelli della benzina.

I prezzi, così come quelli dei carburanti, sono sempre variabili nel tempo e variano a seconda delle zone. Ci sono degli abbonamenti molto economici come la tessera E-Moving Card di A2A che permette delle ricariche illimitate per 15 euro a trimestre. Chiaramente, la domanda è destinata a crescere e verosimilmente i prezzi si abbasseranno.